Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı kazanan Galatasaray, 2. tur ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı ağırlamaya hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği Galatasaray PSV maçı ile ilgili ayrıntılar...



GALATASARAY PSV MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi Galatasaray PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 21:00'de oynanacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TV8 ekranlarında şifresiz yayınlanacak.



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Sekidika, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Falcao.