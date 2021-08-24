Galatasaray, bonservisi FCSB'de bulunan Rumen yıldız Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılardan KAP'a yaptığı açıklamada "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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