GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?



4 puan ve -2 averaj ile 4. hafta sonunda grubunda 3. sırada yer alan Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde evinde İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Rakibini mağlup etmesi halinde büyük bir avantaj yakalayacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz, Kopenhag'ın Bayern Münih karşısında puan kaybetmesini bekleyecek ve gruptaki son maçı olan Kopenhag deplasmanından da puan alması halinde adını son 16 turuna yazdıran taraf olacak.