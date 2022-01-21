Sezon başından beri yazıyorum-söylüyorum; "Bu kadro kalitesi şampiyonluğa oynamaz" diye. Fatih Terim, derin tecrübesiyle en azından daha dengeli bir futbol oynatmaya çalışıyordu. Galatasaray’da kötü gidişat tüm hızıyla devam ediyor ve fikstürde bundan sonraki maçlar daha da zor. Hafta sonu Trabzonspor karşılaşması var. Sarı kırmızılılar, lidere de kaybettiği takdirde içinden çıkması çok zor bir depresyonla yüzleşmek durumunda kalır. Domenec Torrent ve ekibi de takımı bu bunalımdan çıkartacak deneyime sahip değil.