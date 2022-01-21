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Galatasaray - Kasımpaşa maçı yazar yorumları - Galatasaray haberleri

Galatasaray - Kasımpaşa maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. Spor yazarları, Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı

21.01.2022 - 10:15 | Güncelleme: FUTBOL

  • GÜNTEKİN ONAY

    Torrent’in beklenen önde baskılı, rakip yarı sahadaki oyununu göremedik. Dün orta alanın merkezinde oynayan Van Aanholt pozisyonunu fazla yadırgamadı ve sarı kırmızıların iyilerinden biriydi. Ancak büyük umutlarla transfer edilen Morutan ve Cicaldau bir kez daha görüldü ki Galatasaray seviyesinde futbolcular kesinlikle değil. Özellikle Morutan bu fizik kalitesiyle ancak U19’da oynar.

  • Sezon başından beri yazıyorum-söylüyorum; "Bu kadro kalitesi şampiyonluğa oynamaz" diye. Fatih Terim, derin tecrübesiyle en azından daha dengeli bir futbol oynatmaya çalışıyordu. Galatasaray’da kötü gidişat tüm hızıyla devam ediyor ve fikstürde bundan sonraki maçlar daha da zor. Hafta sonu Trabzonspor karşılaşması var. Sarı kırmızılılar, lidere de kaybettiği takdirde içinden çıkması çok zor bir depresyonla yüzleşmek durumunda kalır. Domenec Torrent ve ekibi de takımı bu bunalımdan çıkartacak deneyime sahip değil.

  • LEVENT TÜZEMEN

    Gençleştirme popülizmi ile kurulan Galatasaray kadrosunun fiyasko hale geldiğini izlemeye devam ediyoruz. Kadro mühendisliği konusunda yaşanan fiyaskoyu sadece Fatih Terim'e yüklemek ve yönetimi dışarda tutmak haksızlık olur. Çünkü yönetimin desteğiyle bu oyuncular alındı. Bu takım nokta transfer yapılmaz ise kaybetmeye devam eder.

  • Bu işler Domenec'i hoca yaparak, futbolcu sihirbazı denilen Campos'u getirerek çözümlenmez. İspanyol hoca kararları kendi verdiyse Kasımpaşa'ya karşı maceracı bir kadro çıkardı. Teknik becerisi oyuncularla geriden pas yaparak oyunu başlatmak hele hele kalede İsmail Çipe varken ısrar etmek komediydi. Aanholt-Alpaslan- Cicaldau üçlüsünden kurulan orta sıfır verimle oynadı. Galatasaray adına alkışı tek başına hakeden kişi Kerem oldu.

     

  • AHMET ÇAKAR

    Başta Burak Elmas ve avaneleri sonra da Taksim Meydanı'nda Mehter Takımı'nı izleyen İspanyol turist gibi davranan Torrent efendi... Galatasaray ufak ufak düşme potasına yürüyor. Şurası bir gerçek ki gerek takım gerek bireysel savunmada Türkiye'nin en kötüsü Galatasaray. Yedikleri gollere bakın.

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