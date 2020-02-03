Larkin de milli takıma geldi ama biliyorsunuz ki onlar para alıyor. Bu bana enteresan geldi, bizim çocuklarımızın öyle bir beklentisi yok mesela Oğuzhan milli takım için Feyenoord'a gitti. Cenk de oynamak için gitti, ona da aferin. Kaan da gol attı.