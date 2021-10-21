UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın grubunda yer alan Lazio ile Marsilya, İtalya'da karşı karşıya geldi.

İki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

Lazio bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken Marsilya ise üçüncü haftada da galibiyetle tanışamadı ve 3 puanda kaldı.

Fransız ekibinde milli futbolcumuz Cengiz Ünder 90 dakika süre aldı.

İki takım 4 Kasım'da Fransa'da karşı karşıya gelecek.