Galatasaray'ın Manchester United zaferi İngiliz basınında: 30 yıl sonra cehennemi United buldu

Independent: Manchester United için tam anlamıyla kâbus dolu bir gece oldu.. Erik Ten Hag ve futbolcular kendi yarattıkları umutsuz karmaşanın derinliklerinde. Otuz yıl önce Manchester United İstanbul'da Galatasaray tarafından 'Cehenneme hoş geldiniz' (Welcome to Hell) sloganıyla karşılanmıştı. Otuz yıl sonra United cehennemi buldu: İstanbul'da değil, Manchester'da.