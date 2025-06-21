Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'ın Lemina beklentisi: Çift haneli bonservis - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Lemina beklentisi: Çift haneli bonservis

        Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda kilit rol oynayan Mario Lemina, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'la görüşüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray’ın tarihi 25. şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerden biri olan Mario Lemina’nın talipleri artıyor.

        • 2

          Wolverhampton’da kadro dışı kaldıktan sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab’la görüşen Gabonlu yıldız devamında Galatasaray’a dönmüştü.

        • 3

          Kariyerinde yeni bir sayfa açan ve sarı-kırmızılılarla şampiyonluğa ulaşan Lemina Suudi Arabistan ekibiyle yeniden masaya oturdu.

        • 4

          Galatasaray ise tecrübeli orta sahanın performansından memnun.

        • 5

          Lemina’nın ayrılmak istemesi halinde bunun belli bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesi gerekiyor.

        • 6

          Galatasaraylı yetkililer 11’in değişilmez oyuncusu olan Gabonlu yıldızı çift haneli bonservis bedeli altında bırakmak istemiyor.

        • 7

          Suudi Arabistan’daki fona dahil edilmeyen Al Shabab’ın bu rakamlara çıkıp çıkamayacağı ise şüpheli.

        • 8

          Al Shabab’ı geçen sezon çalıştıran Fatih Terim kulübün gelecek planları ve vizyonu arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kulüpten ayrılma kararı almıştı.

        • 9

          Al Shabab kulübüyle temasların sürdüğü ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

        • 10

          Lemina’nın Galatasaray’daki performansı, agresif yapısı, top kapma becerisi ve liderlik özellikleriyle taraftarların hafızasında yer etmişti.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi ölü!
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi ölü!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Benzin ve motorine zam
        Benzin ve motorine zam
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa