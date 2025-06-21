Galatasaray'ın Lemina beklentisi: Çift haneli bonservis
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda kilit rol oynayan Mario Lemina, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'la görüşüyor.
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Galatasaray’ın tarihi 25. şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerden biri olan Mario Lemina’nın talipleri artıyor.
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Wolverhampton’da kadro dışı kaldıktan sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab’la görüşen Gabonlu yıldız devamında Galatasaray’a dönmüştü.
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Kariyerinde yeni bir sayfa açan ve sarı-kırmızılılarla şampiyonluğa ulaşan Lemina Suudi Arabistan ekibiyle yeniden masaya oturdu.
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Galatasaray ise tecrübeli orta sahanın performansından memnun.
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Lemina’nın ayrılmak istemesi halinde bunun belli bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesi gerekiyor.
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Galatasaraylı yetkililer 11’in değişilmez oyuncusu olan Gabonlu yıldızı çift haneli bonservis bedeli altında bırakmak istemiyor.
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Suudi Arabistan’daki fona dahil edilmeyen Al Shabab’ın bu rakamlara çıkıp çıkamayacağı ise şüpheli.
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Al Shabab’ı geçen sezon çalıştıran Fatih Terim kulübün gelecek planları ve vizyonu arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kulüpten ayrılma kararı almıştı.
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Al Shabab kulübüyle temasların sürdüğü ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.
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Lemina’nın Galatasaray’daki performansı, agresif yapısı, top kapma becerisi ve liderlik özellikleriyle taraftarların hafızasında yer etmişti.