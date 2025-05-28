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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın kutlama geliri açıklandı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın kutlama geliri açıklandı!

        Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı-kırmızılı futbol takımının şampiyonluk kutlamasında 250 milyon liradan fazla gelir elde ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:41 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:41
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        Galatasaray'ın kutlama geliri açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 24 Mayıs Cumartesi ve 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda kutlama düzenledi. Kulüp, "Galatasaray Champions Fest" adıyla iki güne yayılan organizasyonda ciddi bir gelir elde etti.

        GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar, Yenikapı'daki kutlamalara ücretsiz katıldı. GS Plus'a premium üye olanlar ise kupa törenini en önden ayrıcalıklı şekilde takip etti.

        Genel sekreter Eray Yazgan, hafta sonundaki etkinlikler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Premium üyelikten yaklaşık 150 milyon lira kazanıldığını aktaran Yazgan, alandaki GS Store satışından 25 milyon lira ciro yapıldığını belirtti. Yazgan, hafta sonunda Türkiye genelindeki GS Store'larda da yaklaşık 80 milyonluk satış yapıldığını belirtti.

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        Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, 70 milyon liraya mal olan kutlama organizasyonunda sponsorluk gelirlerinin maliyetin üzerine çıktığını dile getirdi.

        YENİKAPI'DAKİ KUTLAMALAR

        Yenikapı'daki kutlamaları çok kısa sürede organize ettiklerini belirten Eray Yazgan, "Üzüldüğüm bir takım şeyler var. Dünyanın en kolay şeyi stadımızda, Başakşehir maçından sonra bir organizasyon yapmaktı. Biz, farklı bir şey yapmak istedik. Bence çok önemli bir cesaretti. Galatasaray'ı seven herkesin aidiyetini güçlü tutmamız gerekiyordu. Stada gelemeyen, ekonomik olarak zorlanan, kombine alacak imkanı olmayan, orijinal formayı alamayan ve içinde Galatasaray sevgisi barındıranlara ulaşma kaygımız vardı. Yüzbinlerce kişi oraya gelmesinden ve bir kişinin bile burnu kanamadan gecenin tamamlanmasından dolayı memnunuz." diye konuştu.

        Organizasyonda bazı aksaklıklar olduğunu dile getiren Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

        "Biz, 18 Mayıs akşamı şampiyon olduk. 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da bir organizasyon yaptık. Yenikapı'daki kutlama için İstanbul Valiliğine ilk yazımızı 20 Mayıs'ta yazdık. 21 Mayıs'ta düzenleyecek firma belli oldu. Üç gece alanda uyuduk. Yıllarca planlanan Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış gününde yağmur yağdı ve birçok aksilik yaşandı. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum. Taraftarımızı çok zor durumda bıraktık, yağmur altında kaldılar ama iyi niyetli bir şey ortaya koyduk. Dört günde olabilecek en iyi organizasyonu düzenlemeye gayret ettik. Eksiklerimiz tabii ki vardı. Ancak bugüne kadar denenmemiş bir şeyi yaptık. Meteoroloji bize gece 12.00'den sonra yağış beklendiğini söylemişti. Yaklaşık 1500 adet drone ile yapacağımız gösterileri iptal etmek zorunda kaldık. Drone şovu, o gecenin en gösterişli işi olacaktı. İstanbul'un 4 noktasından daha 250'şer drone kaldıracaktık."

        Yazgan, Galatasaray'ın kutlama etkinliğine yaklaşık 750 bin taraftarın katıldığını aktararak, "Bizim kutlamamıza yüzbinlerce insan geldi. Fenerbahçe, aynı gün THY Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. Kendilerini de tebrik ederiz. Sabiha Gökçen Havalimanı için çağrı yaptılar. Hacdan dönenleri daha fazla kalabalık karşılıyor. Ben hacdan dönsem ailem beni daha kalabalık karşılardı. Taraftarımız kutlamaların gururunu yaşasın." açıklamasını yaptı.

        Kutlama organizasyonu için Yenikapı'da 8 bin 500 polisin görev yaptığını anlatan Eray Yazgan, ayrıca İstanbul'un çeşitli bölgelerinde görev yapan emniyet teşkilatına teşekkür etti.

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