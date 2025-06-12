Galatasaray ile anlaşan Leroy Sane 30 Haziran'a kadar Bayern Münih'te! - Galatasaray Haberleri

Galatasaray ile anlaşan Leroy Sane 30 Haziran'a kadar Bayern Münih'te! - Galatasaray Haberleri

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 15 Haziran'da başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Bayern Münih, teknik direktör Vincent Kompany'nin özel ricası sonrası Sane'yi de ABD kampına götürme kararı aldı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Bayern Münih ve Galatasaray, Alman yıldızın FIFA Kulüpler Dünya Kupası grup aşaması ve son 16 turunda Bayern forması giymesi için anlaştı.

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Sane'nin bu gelişme üzerine, 30 Haziran'da sona erecek ilk tur maçları için cuma günü (yarın) Bayern Münih'in kamp yaptığı ABD'nin Orlando şehrine gideceği belirtildi. Haberde ayrıca, Bayern Münih çeyrek finale yükselse bile Sane'nin sonraki aşamalarda forma giymeyeceği ve Türkiye'ye döneceği ifade edildi. Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası'ndaki fikstürü şu şekilde: 15 Haziran : Auckland City 21 Haziran : Boca Juniors 24 Haziran : Benfica 28-30 Haziran : Son 16 turu