Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı!

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında laktat testi ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi.

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Akşam antrenmanı ise topla ısınmayla başladı. İdman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.