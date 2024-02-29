Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Türkiye Kupası Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde, Galatasaray Fatih Karagümrük maçının tarihi ve saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçlarının ardından, turu geçen takım yarı finale yükselecek. İşte Galatasaray Fatih Karagümrük maçı öncesinden öne çıkan detaylar...
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Galatasaray Fatih Karagümrük maçı için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı son maçların oynanması ile sona erecek. Rams Park’ta oynanacak zorlu mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Peki, "Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın yayınlanacağı kanal...
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GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı Galatasaray Fatih Karagümrük maçı 29 Şubat saat 20.45'te başlayacak.
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GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Nelsson, Berkan, Oliveira, Eyüp, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Vinicius
Karagümrük: Sirigu, Nazım, Biraschi, Salih, Levent, Kourbelis, Rohden, Eysseric, Emre Mor, Feghouli, Lasagna