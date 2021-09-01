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Galatasaray'da Falcao'ya veda! Falcao'nın Galatasaray karnesi! - Spor Haberleri

Galatasaray, Falcao'da aradığını bulamadı

2019'da transfer edilen Radamel Falcao'nun Galatasaray'daki 2 sezonu büyük oranda sakatlıklarla geçti.. Kolombiyalı futbolcu, çoğunluğu sakatlık olmak üzere farklı nedenlerle Galatasaray'ın çıktığı 98 resmi maçın 55'ini kaçırdı. Radamel Falcao, Galatasaray'da 2 sezonda yaklaşık 150 milyon lira para kazandı

01.09.2021 - 10:28 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri hayal kırıklığıyla sonlandı.

  • Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan 1 Eylül 2019'da transfer edilen tecrübeli yıldız, büyük beklentilere rağmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe istenen katkıyı sağlayamadı.

  • Galatasaray'da 2 sezon geçiren Falcao, 731 gün süren serüveninde toplam 43 resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırdı.

  • SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

    Radamel Falcao'nun Galatasaray kariyeri, büyük oranda sakatlıklarla geçti.

  • Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcunun transferinden sonra Süper Lig'de 74, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 maç yaptı.

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