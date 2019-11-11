Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılıların gündemine dair çok önemli açıklamalar yaptı. Kulübün seçime gideceğini doğrulayan Hamamcıoğlu, başkan adayı olabileceğinin de sinyalini verdi: "Benim ağzımdan başkanlığa adaylık konusunda bir açıklama olmadı. Durumu tabii ki değerlendiririz."

Radyospor’a konuşan Eşref Hamamcıoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

"Mahkeme kararı gereği Galatasaray’da davacı olarak görülen Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay aday olabiliyor. Hukukçular ayrıntıları ortaya koyacaklardır. Daha önce de söylemiştik. Davacı olmayan yöneticiler, seçimde yer alamayacaklar. Albayrak ve Günay tedbirin durdurulması kararını aldılar ve seçimde yer alabilecekler. Galatasaray bu şekilde seçime gidecek.

Daha önce Sayın Mustafa Cengiz’e seçim yapın demiştik. Yönetime yaptığımız çağrının ne kadar doğru olduğu ortada. Biz birleştirici özelliğimizi ön plana çıkarmalıyız. Bu anlayış içindeyiz. Divan Kurulu bu özelliğini her zaman gösterecektir.

Benim ağzımdan başkan adayıyım diye bir söz çıkmadı. Biz özverili bir şekilde çalışıyoruz. Ama önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyorum. Yönetim Kurulu toplantısı var. Ona da bakacağız. Benim ağzımdan başkanlığa adaylık konusunda bir açıklama olmadı. Durumu tabii ki değerlendiririz."