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        Haberler Bilgi Spor GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 ile UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle şifresiz kesintisiz

        Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle şifresiz! Avrupa Ligi Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle ekranı

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekibin hedefi Ukrayna temsilcisini devirip ilk 8 yolunda dev adımı atmak. Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle'', ''Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın izle'' şeklinde araştırmalara başladı. İşte TRT 1 ekranı ile Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:49
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        • 1

          Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesi için heyecan dorukta. Sarı kırmızılı ekip, bu akşam sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i ağırlıyor. Kupa 2’de yoluna namağlup devam eden Cimbom, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmak istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle araştırması yapıyor. İşte TRT 1 ile Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle şifresiz kesintisiz…

        • 2

          GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

          Estonyalı hakem Kristo Tohver’in yöneteceği mücadele, 21 Ocak Salı günü (bugün) saat 18.30'da başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

          RAMS Park'ta oynanacak yöneteceği Galatasaray-Dinamo Kiev maçı, TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla GS Avrupa maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 5

          TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

          TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

          Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        • 6

          UYDU: Türksat 4A

          Frekans: 11794

          Polarizasyon: V (Dikey)

          Sembol Oranı 30000

          FEC: ¾

          Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

          D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

          D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

          Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

        • 7

          TRT1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK 2025

          05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:35 Hayatımın Neşesi

          08:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Kod Adı Kırlangıç

          14:35 Masumlar Apartmanı

          17:40 İddiaların Aksine

          17:45 Ana Haber

          18:30 Galatasaray-Dinamo Kiev

          20:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00:15 Dilsiz

          01:55 Kod Adı Kırlangıç

          03:05 Masumlar Apartmanı

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