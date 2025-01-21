Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesi için heyecan dorukta. Sarı kırmızılı ekip, bu akşam sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i ağırlıyor. Kupa 2’de yoluna namağlup devam eden Cimbom, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmak istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle araştırması yapıyor. İşte TRT 1 ile Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle şifresiz kesintisiz…