Transferde önceliği forvet bölgesine veren Galatasaray’da çalışmalar sürüyor... Devre arasında iki golcü birden transfer etmeyi hedefleyen Galatasaray'ın listesindeki isimler arasında Antalyaspor’dan Souleymane Doukara'nın da olduğu ortaya çıktı.

Fransa'dan yayın yapan Foot Mercato sitesine göre; Sarı-Kırmızılı temsilciler, Antalyaspor’un 27 yaşındaki yıldızı için ilk teması sağladı. Kulübüyle 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Senegalli futbolcu, bu sezon Kırmızı-Beyazlı formayla çıktığı 12 lig müsabakasında 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Antalyaspor'un Doukara için kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı öne sürüldü. Galatasaray'ın ise futbolcu için 2 milyon önerdiği belirtildi.