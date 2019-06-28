Vedat ise henüz transfer ile ilgili net bir görüş belirtmezken, "Başkanım bana düşünmek için süre verdi, sonra düşünüp başkanımla bir toplantı daha gerçekleştiririz ve bir karar verebiliriz. Ayrılırsam da kulübümle ve başkanımla helalleşip ayrılmak istiyorum. Şu anda kulübün ve benim menfaatlerim ön planda." diyerek görüşlerini aktardı.