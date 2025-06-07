Galatasaray'dan kaleye sürpriz aday: Noah Atubolu
Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Alman kaleci Noah Atubolu'yu listesine ekledi.
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Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, takımdan ayrılan Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılı yönetim, kaleci konusunda adeta ince eleyip sık dokuyor. Listesinde birçok isim yer alan Galatasaray'ın gündemine son olarak Noah Atubolu geldi.
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Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Nijerya asıllı Alman file bekçisi için henüz resmi girişimler başlamasa da aracılar üzerinden fiyat ve durum bilgisi alındı.
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Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen 23 yaşındaki kaleci, geçen sezon 27 resmi maçta Freiburg kalesini korurken, kalesinde 38 gol gördü.
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Öte yandan sarı-kırmızılıların kaleci listesinin ilk üç sırasında ise şu isimler yer alıyor:
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1- Andriy Lunin
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2- Uğurcan Çakır
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3- Marcin Bulka