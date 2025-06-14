Galatasaray'dan Bernardo Silva açıklaması!

"BERNARDO SILVA İDDİASI ASILSIZ"

Abdullah Kavukçu yaptığı açıklamada "Son günlerde özellikle sosyal medyada çok sayıda oyuncunun ismi transfer listemizdeymiş gibi konuşuluyor. Başta Bernardo Silva olmak üzere adı geçen oyuncularla hiçbir ilgimiz yok." dedi.