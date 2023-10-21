Galatasaray'dan 100. yıl için çok özel koreografi
Galatasaray tribünleri, Beşiktaş derbisi öncesi Cumhuriyetimiz'in 100. yılı için özel bir koreografi yaptı
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Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları koreografiyi sergiledi.
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Koreografide Doğu Tribünü'nde hazırlanan kartonlarla "1923 ve 2023" ile "İlelebet Cumhuriyet" görseli oluşturuldu.
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Kuzey Tribünü'nde ise kartonlarla ay ve yıldız görselleri yapıldı.
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Bu sırada üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük resminin yer aldığı görsel makaralarla tribüne çekildi.
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Bu görselin alt kısmında ise Galatasaray'ın efsane oyuncuları Metin Oktay, Bülent Korkmaz ve Okan Buruk, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın yanı sıra madenci, öğretmen, çiftçi ve öğrenci figürlerine yer verildi.
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Tribünlerde "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz" ile "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" pankartlarının açıldığı koreografi, Gençlik Marşı eşliğinde sergilendi.
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