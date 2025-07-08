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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da yeni sezon mesaisine devam - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da yeni sezon mesaisine devam

        Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:49 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:50
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        Galatasaray'da yeni sezon mesaisine devam!
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        2025-2026 sezonuna hazırlanan Galatasaray, bugünkü antrenmanlarını çift idmanla sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında salonda kuvvet programı, sahada da koşu çalışması gerçekleştirildi.

        Akşam idmanı ise topla ısınmayla başladı. İki grup halinde topa sahip olma organizasyonlarıyla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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