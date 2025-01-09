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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da yedekler ışık vermedi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da yedekler ışık vermedi!

        Ziraat Türkiye Kupası ilk grup maçında Başakşehir'le 2-2 berabere kalan Galatasaray'da az forma şansı bulan futbolcular ışık vermedi. Batshuayi rakibin üç stoperi arasında etkisiz kalırken Galatasaray'da son maçlarda iyi performans gösteren Elias Jelert ise Başakşehir karşısında hayal kırıklığı yarattı.

        Giriş: 09.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:20
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        • 1

          Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ilk grup maçında Başakşehir’le karşılaştı. Maçta iki kez geriye düşen sarı-kırmızılılar ayağına gelen galibiyet fırsatını elinin tersiyle iterken kulübe ise ışık vermedi.

        • 2

          Okan Buruk sıkışık fikstürde rotasyonlu bir kadro tercih ederken az forma şansı bulan Jelert, Metehan, Berkan, Kerem Demirbay, Efe Akman, Yusuf Demir ve Batshuayi’yi 11’de sahaya sürdü.

        • 3

          2-1 geriye düşen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk bu dakikayla birlikte ideal 11’ine döndü. Yunus, Barış Alper, Mertens ve Sara’nın sahaya sürülmesiyle Galatasaray oyun üstünlüğünü aldı.

        • 4

          Özellikle 2-1’de Başakşehir, Göztepe gibi Galatasaray’ı kenar ortalarına iterken Batshuayi rakibin üç stoperi arasında etkisiz kaldı. Ayakları çabuk oyuncular Mertens, Yunus, Sara dahil olduktan sonra Galatasaray topu yere indirmeyi başardı.

        • 5

          Sarı-kırmızılılar önce 2-2’yi buldu ardından maçı kazanacak fırsatı da penaltıyla yakaladı. Batshuayi ve Barış Alper Yılmaz bir süre penaltıyı kullanmak için konuştu ancak Belçikalı topu bırakmadı.

        • 6

          Batshuayi’nin vuruşunda Muhammed gole izin vermezken mücadele de 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Tecrübeli golcü bu sezon kullandığı üç penaltının ikisinden faydalanamamış oldu. Batshuayi daha önce Adana Demirspor müsabakasında da 16 yaşındaki kaleci Deniz’i geçememişti.

        • 7

          Galatasaray’da son maçlarda iyi performans gösteren Elias Jelert ise Başakşehir karşısında hayal kırıklığı yarattı. Turuncu-lacivertlilerin ortalarında ters kademeyi yapamayan Danimarkalı gollere de adeta davetiye çıkardı. Mücadele sonrasında konuşan Jelert Danimarka ile Türk futbolu arasındaki farklara dikkat çekerek süre istedi.

        • 8

          Sarı-kırmızılıların en tecrübeli oyuncularından Kerem Demirbay da ideal 11’e dönene kadar sahada ışık vermeyen futbolculardandı. Okan Buruk ise basın toplantısında futbolcularına sahip çıktı ve uzun süre forma giymedikten sonra sahaya çıkmanın zor olduğunun altını çizdi.

        • 9
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