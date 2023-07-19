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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da transfer gündemi: Cedric Bakambu ve Kerem Demirbay... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da transfer gündemi: Cedric Bakambu ve Kerem Demirbay...

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Cedric Bakambu ve Kerem Demirbay transferinde sona yaklaştı. İşte detaylar...

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        Giriş: 19.07.2023 - 17:38
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          Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris ile oynayacağı ilk maç öncesinde kadrosuna forvet takviyesi yapmak istiyor.

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          Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Cedric Bakambu isminde sona yaklaştı.

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          Galatasaray'ın Angelino ve Halil Dervişoğlu'ndna sonra resmi olarak açıklayacağı ilk ismin Cedric Bakambu olması bekleniyor.

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          Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, tecrübeli golcü için son görüşmeleri yapıyor.

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          Bonservisi Al-Nasr'da bulunan 32 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Galatasaray'ın forvet rotasyonunda yer alacak.

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          Geçen sezon Olympiakos formasıyla 37 maça çıkan Bakambu 18 gol, 2 asiste imza attı. Futbol kariyeri boyunca 400 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 169 gol, 41 asist kaydetti.

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          CİMBOM KEREM DEMİRBAY'DA DA ISRARCI

          Galatasaray yönetimi Bayern Leverkusen forması giyen orta saha Kerem Demirbay transferini de bitirmek istiyor.

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          Sarı-Kırmızılılar, Kerem Demirbay'ın transferi için kulübü Bayer Leverkusen ile bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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          Schalke 04 ve Borussia Dortmund gibi takımların altyapısında yetişen Kerem Demirbay, Hoffenheim'da gösterdiği performans ile dikkat çekti.

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          Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

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