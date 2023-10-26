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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Rizespor maçının kadrosu şekilleniyor! Okan Buruk'tan Icardi kararı - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Icardi kararı!

        Bayern Münih karşısında ortaya koyduğu başarılı performansa rağmen sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da rota Süper Lig'e döndü. 10. hafta maçında cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kadroda değişikliğe gidecek. Bayern maçına iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin de kritik maçta forma giyip giymeyeceği belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 12:40 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:09
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        • 1

          Bu sezon ilk yenilgisini Bayern Münih'ten alan Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Sarı-kırmızılılar, ligin 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        • 3

          Teknik direktör Okan Buruk'un, zorlu maçın 11'ini yoğun fikstürü de göz önünde tutarak oluşturması bekleniyor.

        • 4

          TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da kalede yine Fernando Muslera yer alacak.

        • 5

          Savunmanın merkezinde Abdülkerim ve Davinson Sanchez ikilisi görev yapacak.

        • 6

          Buruk, beklerde ise Sacha Boey ile Angelino'ya şans verecek.

        • 7

          Orta sahada Lucas Torreira'nın yanında Kaan Ayhan veya Kerem Demirbay'ın oynaması bekleniyor.

        • 8

          Sağ kanatta Tete'nin kulübeye çekilip, yerine sakatlığını tamamen atlatan Hakim Ziyech'in oynaması bekleniyor.

        • 9

          Buruk sol kanatta ise formayı yine Wilfried Zaha'ya verecek.

        • 10

          Son maçlarda forvet arkası olarak sahaya sürülen Kerem Aktürkoğlu'nun, Rize deplasmanında da aynı mevkide görev yapması bekleniyor.

        • 11

          Sakatlığı bulunmasına rağmen Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin ise Rizespor karşısında dinlendirilmesi bekleniyor.

        • 12

          Icardi'nin yokluğunda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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