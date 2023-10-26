Okan Buruk'tan Icardi kararı!
Bayern Münih karşısında ortaya koyduğu başarılı performansa rağmen sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da rota Süper Lig'e döndü. 10. hafta maçında cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kadroda değişikliğe gidecek. Bayern maçına iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin de kritik maçta forma giyip giymeyeceği belli oldu.
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Bu sezon ilk yenilgisini Bayern Münih'ten alan Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi.
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Sarı-kırmızılılar, ligin 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Teknik direktör Okan Buruk'un, zorlu maçın 11'ini yoğun fikstürü de göz önünde tutarak oluşturması bekleniyor.
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TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da kalede yine Fernando Muslera yer alacak.
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Savunmanın merkezinde Abdülkerim ve Davinson Sanchez ikilisi görev yapacak.
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Buruk, beklerde ise Sacha Boey ile Angelino'ya şans verecek.
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Orta sahada Lucas Torreira'nın yanında Kaan Ayhan veya Kerem Demirbay'ın oynaması bekleniyor.
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Sağ kanatta Tete'nin kulübeye çekilip, yerine sakatlığını tamamen atlatan Hakim Ziyech'in oynaması bekleniyor.
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Buruk sol kanatta ise formayı yine Wilfried Zaha'ya verecek.
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Son maçlarda forvet arkası olarak sahaya sürülen Kerem Aktürkoğlu'nun, Rize deplasmanında da aynı mevkide görev yapması bekleniyor.
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Sakatlığı bulunmasına rağmen Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin ise Rizespor karşısında dinlendirilmesi bekleniyor.
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Icardi'nin yokluğunda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
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