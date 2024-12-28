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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan yabancı hakem ve transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan yabancı hakem ve transfer açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MHK'nin yeni yapısı ve yabancı hakem konusu ile transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 01:02 Güncelleme: 28.12.2024 - 01:02
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        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, BTV Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un sözlerinden satır başları şu şekilde:

        • 2

          "F.BAHÇE'NİN İSTEĞİYLE YABANCI HAKEM GELDİ"

          "Fenerbahçe'nin isteğiyle geçen sezon yabancı hakem geldi, biz bir şey demedik. Avrupa'daki maçlarımızı nasıl yabancı hakemler yönetiyorsa burada da yönetebilir ama zor bir operasyon her maça yabancı hakem getirmek. VAR'a getirmek daha kolay gibi görünüyor."

        • 3

          "MHK BAŞKANI'NI TAM ANLAMADIK"

          "Kulüpler Birliği Türkiye'de çok etkin. Her şeye Kulüpler Birliği karar verdiği için şimdi de böyle bir şey düşünülüyor. Gerçekten yapılabilecek bir şey mi? Soru işaretlerinin yine çok fazla olduğu bir şey konuşuluyor. Bu dışarıya doğru anlatılmalı. MHK Başkanı bir şeyler anlattı tam anlamadık. Kim yönetecek, kim karar verecek... Soru işaretlerim çok bu konuda."

        • 4

          "SERMAYE ARTIRIMI ÇOK ÖNEMLİYDİ"

          Soru: Jelert yerine sağ bek düşünülüyor mu?

          "Daha üç maçımız var. Oyuncu performanslarını görmemiz gerekiyor daha. Eğer çok iyi oyuncu alacaksak oyuncu almamız gerekiyor. Savunma için de hücum için de. Transfer düşünüyoruz. Başkanımız, yönetimimiz bizimleler. Çok önemli imkanlar yaratıyorlar. Özellikle sermaye artırımı çok önemliydi. Başkanımız önerliğinde çaba sarf eden tüm yöneticilerimize teşekkür etmek gerekiyor."

        • 5

          "OSIMHEN GİBİ FIRSATLAR ÖNÜMÜZE GELEBİLİR"

          "Transferde acele etmeyeceğiz, Osimhen gibi fırsatlar önümüze gelebilir, böyle şeyler mümkün. Çok istediğimiz bir oyuncu olur ise tabii ki elimizden geldiğince hızlı davranıp transferi tamamlayacağız."

        • 6

          "ÇOK İYİ BİR YERLİ KALECİMİZ VAR"

          "Önemli Türk kaleciler de var. Milli takımda kalecilerimiz var. Mert oynadığında iyi oynuyor, Uğurcan oynadığında iyi oynuyor. Berke çok iyi oynuyor. Günay da var, ben de kaleci hocalarımız da çok beğeniyor. Takımımızda da soyunma odasında önemli bir rolü var. Bizim çok iyi bir yerli kalecimiz var aslında."

        • 7

          "POGBA PLANIMIZ YOK"

          "Pogba ismi daha önce de gelmişti. Marta kadar oynama yasağı var zaten. Şu anda öyle bir planımız yok. Bu sezon için söylüyorum. Martta oynayabilecek oyuncunun bu sezon için kadromuzda olmasına dahil bir şeyimiz yok."

        • 8

          "ORTA SAHAYA YABANCI OYUNCU ALMAMIZ ZOR GÖZÜKÜYOR"

          "Bizim orta sahada iyi oyuncularımız var tabii ki. Kerem gibi Berkan gibi. Kaan da orada oynayabiliyor. Orası için bir yabancı oyuncu almamız zor gözüküyor. O bölge de düşündüğümüz bölgelerden biriydi aslında 'lazım mı değil mi?' diye ama takım içinde çözüm sağlayabilecek iyi oyuncularımız var."

        • 9

          "M.CITY İLE MAÇ YAPARIM"

          Soru: Avrupa'dan hangi takımla maç yapmak istersiniz şu an?

          Okan Buruk: "En formsuz Manchester City. City ile yaparım. Arada biz de bir yenelim deriz (Gülerek)."

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