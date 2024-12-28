"MHK BAŞKANI'NI TAM ANLAMADIK"

"Kulüpler Birliği Türkiye'de çok etkin. Her şeye Kulüpler Birliği karar verdiği için şimdi de böyle bir şey düşünülüyor. Gerçekten yapılabilecek bir şey mi? Soru işaretlerinin yine çok fazla olduğu bir şey konuşuluyor. Bu dışarıya doğru anlatılmalı. MHK Başkanı bir şeyler anlattı tam anlamadık. Kim yönetecek, kim karar verecek... Soru işaretlerim çok bu konuda."