Galatasaray'da Mauro Icardi'den rekor!

32 maçta 30 gole ulaşmasının hatırlatılması üzerine Mauro Icardi, "Şahsi olarak benim adıma gollerim çok önemli. Geçen sene de şampiyonluğa gollerimle katkıda bulundum. Bir proje var ve kazanmak çok önemli. Bunun için de gol atmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.