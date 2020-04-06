Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan isimler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Brezilya'da yayın yapan Radio Itatiaia'nın haberine göre; Atletico Mineiro, Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano'nun peşinde. Kulübün teknik direktörü olan Jorge Sampaoli'nin Sevilla'dan eski öğrencisi olan tecrübeli sağ beki takımda görmek istediği ve ilk görüşmenin yapıldığı kaydedildi.

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