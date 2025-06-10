Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'ndan Osimhen ve transfer açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

TRT Spor'a konuşan Hatipoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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"AVRUPA'DA BAŞARIYI GETİRECEK OYUNCULARI TAKVİYE ETMEK İSTİYORUZ"

"Galatasaray'ın transfer politikası var. Başkanımız bunu açıkladı. Galatasaray'ın çok iyi bir takımı var. Bu takımın Avrupa'da başarılı olması için takviyeler gerektiği başkanımız ve hocamız tarafından dile getirildi. Hocamızın söylediği bölgelere, Avrupa'da başarıyı getirecek oyuncuları takviye etmek istiyoruz. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında başlıyoruz. Eylül ayının ilk haftası demek. Bu serüvende son 16'ya kalmak bizim için son derece önemli bir ilk başarı ayağı. Şampiyonlar Ligi'ne girdiğinizde belirli bir gelir elde ediyorsunuz, play-offlarda bir gelir daha, son 16'ya kalınca 10 milyon euro ilave gelir elde ediyorsunuz. Güçlü bir kadro kurduğunuz zaman, Avrupa'da başarı gelince sizi ekonomik olarak önemli bir noktaya getiriyor."

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"4 YA DA 5 OYUNCU..." "4 ya da 5 oyuncu, Galatasaray'ın ihtiyacını karşılayacak sayı. Transfer dinamik bir süreç. Başladığınız noktada planlar gelenler gidenlere bağlı olarak devam ediyor. 3. yılı tamamlamış, oturmuş bir kadro var. Sil baştan kadro yaptığınız zaman, takımın oturması bir zaman istiyor" "KALECİ KONUSUNU ÖNCELİKLE ÇÖZMEMİZ GEREKECEK" "Türk oyuncularımızın sözleşmeleriyle ilgili yenilemeleri yaptık. Önemli olan kadroyu muhafaza etmek ve takviyeler yapmak. Çalışıyoruz. Geçmiş yıllara göre daha geniş zamanıız var. İlk Avrupa maçımız eylül ayında. Fırsat transferleri deyip işi son ana bırakmak doğru olmaz. Kaleci konusunu öncelikle çözmemiz gerekecektir." "Elbette ki isimler var. Galatasaray'ın listesi, çalışması, analizi, takibi var. Her mevki için var, sadece kaleci değil. Yarın bir sürprizle karşılırsak, muhtemel bir transfer için de hazır liste gerekiyor. Pozisyondan bağımsız olarak her bölge için yıl boyu çalışıyoruz. Elimizde listelerimiz var. Oyuncu ismi zikretmek istemiyorum. Geçmişte birçok oyuncu için bu tip polemikler ortaya atıldı. Resmi ağızdan bir isim deklare etmek mümkün değil. Galatasaray, 14 yıl boyunca Muslera ile kalesini gole, tartışmalara, arayışlara, transfer tekliflerine kapalıydı. Bir kere Günay var, en büyük güvencemiz. Hakkını yemememiz lazım. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Türkiye Kupası'nı Günay ile kazandık. Günay, kupa kazandığımız kadronun tek kalecisiydi. İki derbi oynadı. Fenerbahçe ile deplasmanda oynadık, finalde Trabzonspor ile oynadık. Muslera'yı aratmayacak bir kaleci olduğunu gösterdi. Şampiyonlar Ligi ilk maçına yeni bir kaleciyle daha çıkacağız."

"MUSLERA, G.SARAY İLE ÖNEMLİ BİR SÖZLEŞME İMZALADI" "Muslera, bir efsane oldu. 14 yıl içerisinde örnek futbol kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin saygısını, beğenisini kazanmış biri. Meslektaşları tarafından saygıyla karşılanan biri. En çok maç oynayan oyuncu haline geldi. 8 şampiyonluğu, sayısız kupası var. Onunla ayrılığa veda demek kolay değil. Muslera, Galatasaray'daki futbol kariyerini sonlandırdı. Bildiğim kadarıyla 1 yıl daha ülkesinde oynamayı planlıyor. Daha henüz netleşmiş bir kararı yok. Muslera, Galatasaray ile önemli bir sözleşme imzaladı. Uruguay'da birkaç arkadaşıyla birlikte futbol akademisi kurdu, 3. ligde mücadele ediyor. Bu takımı ve altyapısıyla işbirliği yapacağız, Muslera ve ekibi Güney Amerika'daki oyuncularla ilgili scout ve danışmanlık desteği var. Biz Torreira'yı Arsenal'den aldık. Torreiralar'ı Arsenal'e gitmeden Galatasaray'a getirmeyi hedefliyoruz. Galatasaray'ı ve Güney Amerika futbolunu çok iyi biliyor." "Muslera'nın ayrılık kararını zor aldığını biliyorum. Birkaç kereler bu kararı muhakeme etti. Kariyerimi sonlandırsam mı devam mı etsem diye ikilemde kaldığını biliyorum. Zor bir sezon oldu onun adına. Üzüldüğü maçlar oldu. İlk defa kırmızı kart gördüğü maç oldu. Young Boys maçından sonra duygusallık yaşadı. Sahayı ağlayarak terk etti. Kararı ne zaman verdi, bence ligin bitmesine 2-3 hafta kala net kararını bize bildirdi toplantıda. Biz Muslera'nın 1 yıl daha devam edebileceğini konuşuyorduk. Şampiyonluğu garantilediğimizde, mayıs başında deklare etti ayrılığı. Zo bir karardı onun adına. Muslera'yı hiç unutmayacağız."

"OSIMHEN'İN KOLAY KARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM" "Bu sorunun cevabını keşke kolaylıkla verebilsek. Bu süreç devam ediyor. Herkes çok yakından takip ediyor. Sürecin bir sürü ayakları var. Başka takımların transfer görüşmeleri, teklifleri var. Galatasaray'ın bir teklifi var. Bir ekip olarak çalışıyoruz transferde, Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu ve ben. Başımız Dursun Özbek. Öncelikle ben ve Maruf, daha sonra aramıza Sevgili Abdullah Kavukcu katıldı. İş bölümüyle başkana bağlı olarak götürüyoruz. Abdullah Kavukcu, George Gardi ile birlikte bu süreci götürüyor. Kolay değil, sabırlı olmak lazım. Her geçen gün Osimhen'in kalma şansı artıyor. Önemli teklifler var. Osimhen'in kolay karar vereceğini düşünmüyorum. Süreç uzayabilir. Geçen yaza bakınca zor karar verdiğini görüyoruz. Anlayışla karşılamak lazım. Tüm Galatasaraylılar burada tutmak istiyoruz. Netice itibarıyla Galatasaray'ın ekonomik gücü ve büyüklüğü var. Doğru rakamlarla bu transfer için Abdullah Kavukcu uğraşıyor. İstediği paraları verince transfer başarısı olmaz. Telaffuz edilen rakamlar ortada. 75 milyon euro maddesi var, maaş teklifleri var. Biz Osimhen'i, tüm bonuslar gerçekleştiği halde 9 milyon Euro'ya oynattık. Transfer başarısı budur. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar ekonomik gücü de dikkate alarak bu transferi sonlandırmaya çalışıyor. Geçen zaman bizim için dezavantaj değil aksine avantaj. Umarım Galatasaray'ın yönetebileceği rakamlarla gerçekleşir." "Detayları konuşmak doğru olmaz. Bunlar dinamik süreçler. Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusuydu. Son takımı Galatasaray. Burası onun evi. 1 yıldır burada yaşıyor. Görüşmeler devam ediyor. Rakamlar görüşülür, artırılır ayrı konu. Revize teklif falan doğru değil. Galatasaray, imkanları ölçüsünde Osimhen'i mutlu edecek, sürdürülebilir ekonomik yapısını, limitlerini... Kulüplerin uymakla yükümlü olduğu hem TFF'nin hem UEFA'nın kuralları var. Uğraşıyoruz."