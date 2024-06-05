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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da hedef Sofyan Amrabat! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da hedef Sofyan Amrabat!

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren şampiyon Galatasaray, orta sahaya takviye için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:16
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          Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, transferde öncelikli bölgeleri belirledi.

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          Galatasaray, orta sahada 8 numara bölgesine takviye yapmak istiyor.

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          Bu doğrultuda, Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon başında da görüştüğü Sofyan Amrabat'ı listesine aldı.

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          Geçen sezonu İngiliz ekibi Manchester United'da kiralık olarak geçiren Amrabat, kulübü Fiorentina'ya geri döndü.

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          İtalyan ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan Faslı futbolcunun takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor. 27 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor.

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          Sofyan Amrabat, Manchester United ile geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 17'sine 11'de başlayan Faslı futbolcu skor üretemedi.

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          25 mücadelede orta sahanın merkezinde görev alan Amrabat, 5 maçta ise sol bekte forma giydi.

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