Galatasaray'da hedef Sofyan Amrabat!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren şampiyon Galatasaray, orta sahaya takviye için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat'ı gündemine aldı. İşte detaylar...
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Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, transferde öncelikli bölgeleri belirledi.
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Galatasaray, orta sahada 8 numara bölgesine takviye yapmak istiyor.
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Bu doğrultuda, Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon başında da görüştüğü Sofyan Amrabat'ı listesine aldı.
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Geçen sezonu İngiliz ekibi Manchester United'da kiralık olarak geçiren Amrabat, kulübü Fiorentina'ya geri döndü.
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İtalyan ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan Faslı futbolcunun takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor. 27 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor.
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Sofyan Amrabat, Manchester United ile geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 17'sine 11'de başlayan Faslı futbolcu skor üretemedi.
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25 mücadelede orta sahanın merkezinde görev alan Amrabat, 5 maçta ise sol bekte forma giydi.