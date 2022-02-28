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Galatasaray Çaykur Rizespor maçı yazar yorumları! Galatasaray kaybetseydi Burak Elmas... - Son dakika GS haberleri

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı

28.02.2022 - 10:02 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE

    Dün Ali Sami Yen’deki maçın hikayesini özetleyen enteresan bir istatistik çıktı ortaya: İlk 45 dakikada tam 11 faul yapan Galatasaray, ikinci yarının başından 75’e kadar faule hiç başvurmadı! Evet, büyük takımlar da bazen çok faul yapabilirler. Mesela Manchester City de az faul yapan bir takım değil. Özellikle set halinde hücuma yerleşip top kaybettiklerinde hazırlıksız yakalanmamak için rakiplerini sıkça faulle durduruyorlar. Ancak topa tümüyle sahip olan bir ev sahibi takımın ana savunma planı faul olmamalı. Topu kaybettikleri zaman önce geri kazanmak olmalı hedef. İlk yarıda Galatasaray çok faul yapınca, oyun çok kesilince, atak sürekliliği sağlanamayınca çöpe atmış oldular koca kırk beş dakikayı.

  • İkinci devreyle birlikte Galatasaray maç içinde büyümeye başladı. Gomis’in girmesiyle beraber de zaten müsabakanın tonu değişti. Gomis’in enteresan bir enerjisi var, o sahada olunca takımının hücumları daha tehditkâr oluyor. Atak sürekliliği sağlıyorlar. Hücumda daha inançlılar. Göztepe deplasmanında da mucizevi bir galibiyet kazanmalarının sebebi Gomis’ti. Dün de Fransız santrforun girmesiyle kontrolü ele aldılar. Atak sürekliliği, Gomis’in sahaya enjekte ettiği tutku, organize baskı ve Van Aanholt’un Süper Lig kariyer maçını oynaması üç puanı getirdi sarı-kırmızılılara.

  • ERMAN TOROĞLU

    Tansiyonu yüksek bir maç. Rizespor kafa kafaya oynuyor. Büyük takımlarla İstanbul'da oynadığında, 1 golle puan çıkaramazsın, 2 golle belki puan çıkarırsın, 3 golle belki galip gelirsin. Seyirci baskısı, hakem, her şey ters gider. Rize'de Fernandes müthiş oynadı. Durdurmak için maalesef futbolun dışında bu oyuncuya her şeyi yaptılar, hakem de müsaade etti.

  • Penaltı pozisyonlarına gelelim fazla uzatmadan; ikisinde de kalecinin hatası var. Birincide hiç gereği yokken Gomis'in kafasına darbe yapıyorsun. Çünkü Gomis topu oyun sahası içinde tutuyor. Dışarı vursa tamam. İkincide Kerem geliyor penaltı istiyor. Pozisyonu kaybetmiş durumda kaleci çıkıyor Kerem'in bir tek şansı var penaltıyı almak. Kaleci yardım ediyor niye neden? Sağ ayağını yerde tutsa Kerem gelip onu sürükleyecek çünkü Kerem bu işi bilerek yapıyor ama ayağını kaldırıyor. Ayağını kaldırınca da penaltı alıyor. İyi bir kaleci, ikinci pozisyonu düşünen bir kaleci iki penaltıyı da yaptırmaz. 

  • Belki de maçın en güzel golü 3. gol. Peki bu golün mimarı kim Feghouli. Üçüncü pası arkadaşının önüne öyle güçle bırakıyor ki bütün Rize defansı hem taca hem auta çıkıyor, çok iyi gol atıyor. Yani kalitesi fazla olmayan, oyun planları fazla olmayan iki takımın, heyecanlı, gollü bir mücadelesini izledik. Galatasaray puan olarak da psikolojik olarak da iki maçı üst üste alınca biraz rahatladı. Öyle demeyin! Düşme hattına doğru gidersin, orası uçurum. Ayağını kaldırır gol yersin, boş kaleye vurursun auta gider.

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