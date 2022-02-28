AHMET ÇAKAR

Galatasaray dün gece de kazandı ve artık rahatladı diyebiliriz. Aslında hak etti mi? Bence "Evet." Rize iki mükemmel gol attı ama onun haricinde neredeyse kaleye bile gidemedi. Rizespor Gedson'un çaprazdan frikik golüyle öne geçti. Ondan sonra G.Saray, her ne kadar pozisyon üretmese de sürekli topu alan, alanı daraltan, neredeyse rakip yarı alanda oynayan takım oldu. Devrenin sonlarına doğru da ceza alanı çizgisi üzerinde pas trafiğinde Aanholt ile golü geldi. İkinci yarı ev sahibi farka gider diye düşünüyorduk ama Boyd son yılların en güzel gollerinden birini attı. Tabii bu golde Omar'ın da hatası var. Hem topu kontrol ettirmeyecekti hem de bu kadar rahat vurdurmayacaktı.