Galatasaray Çağdaş Faktoring, Dorka Juhasz'ı kadrosuna kattı!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Dorka Kata Juhasz'ı transfer etti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Macaristan Milli Takımı oyuncusu Dorka Kata Juhasz'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Dorka Juhasz'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.