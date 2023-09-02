Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki fikstürü belli oldu

BEŞİKTAŞ

Temsilcimiz Avrupa Konferans Ligi macerasına 21 Eylül'de evinde başlayayacak, 14 Aralık'ta yine evindeki maçla tamamlayacak. D Grubu'nda Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) ile eşleşen siyah-beyazlı ekip ilk maçını 21 Eylül Perşembe günü oynayacak. Club Brugge deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ın maç programı şöyle: