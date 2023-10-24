Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        27
        Galatasaray
        GS
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        13
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz ve ücretsiz mi? GS Bayern maçı ne zaman başlayacak? - Futbol Haberleri

        Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak? Mauro Icardi'nin son durumu...

        Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Grubundaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, ikinci maçında ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Galatasaray Bayern Münih maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 24.10.2023 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray Bayern Münih maçı için beklenen tarih geldi çattı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk seansında oynanacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, son olarak 2017-2018 sezonunda gruplarda mağlubiyet alan Bayern Münih karşısında 3 puan arayacak. İşte, son 23 resmi maçında yenilgi görmeyen sarı kırmızılıların Bayern münh maçına dair bilgiler...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

          Exxen, söz konusu maçın ücretsiz yayınlanacağını açıkladı.

        • 3

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Sarı kırmızılılarda Bayern Münih maçında yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Arjantinli yıldızın son durumunun bugün teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısında açıklanması bekleniyor.

          Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, (Icardi ya da Barış Alper Yılmaz)

        • 4

          24 EKİM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Bayern Münih (19:45)

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        • 5

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

          Premium : ₺20.000,00

          Delux : ₺17.500,00

          Lux : ₺16.000,00

          Classic : ₺15.000,00

          1. Kategori : ₺10.000,00

          2. Kategori : ₺8.000,00

          3. Kategori : ₺6.000,00

          4. Kategori : ₺5.000,00

          5. Kategori : ₺4.000,00

          6. Kategori : ₺3.000,00

          7. Kategori : ₺2.500,00

          8. Kategori : ₺950,00

          9. Kategori : ₺900,00

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Habertürk Anasayfa