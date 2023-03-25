"PFDK KARARLARI HAKKINDA KISA ZAMANDA KONUŞACAĞIM"

"Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verdi. Onlara tavsiyem şu; bizim doğruları söylememizden korkmayın. Doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Türk futbolunda herkes için adaleti, doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır. Bu akşam bir milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama akşam bir maç oynayacağız. Önemli bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla şu an için sessiz kalacağım ama PFDK'nın verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım"