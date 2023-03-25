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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler: Bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar

Dursun Özbek'ten sert sözler: Bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda yaptığı açıklamada, TFF ve Fenerbahçe hakkında sert ifadeler kullandı.

Giriş: 25.03.2023 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

  • Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası alan Özbek, TFF ve Fenerbahçe'yi hedef aldı.

  • Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • "Biz haziran 2022 transfer döneminde 43 milyon euro bonservis bedeli harcayarak bir takım kurduk. Bu 43 milyon euro'nun ödemesi 4-5 yıl sürelere yayılmış olarak ödenmek üzere kuruldu. Yaklaşık 15 milyon euro'luk da stoğumuzdan oyuncu sattık. Yepyeni bir takım kurduk. Kurduğumuz takım Avrupa'da mücadele etmek üzere seçilmiş çok önemli bir takım. Bunu da zaten ortaya konan performansla izliyoruz"

  • "ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYECEĞİZ"

     "Maaş bütçemiz yaklaşık 32 milyon euro. Aynı geçmişte olduğu gibi. Amacımız elimizdeki imkanlarla futbol takımımızın kadro kalitesini arttırmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybeden tüm taraftarımızla birlikte şampiyonluğa yürüyeceğiz."

  • "HER ŞEYİ PLANLAMIŞLAR"

    "Çok dikkatli olmamız gereken konular var. Kulübümüz ve futbol takımının başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Görüyoruz ki, her şeyi planlamışlar. Ama geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar"

  • "KÜÇÜK AYAK OYUNLARINA GELMEM!"

    "Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem!"

  • "PFDK KARARLARI HAKKINDA KISA ZAMANDA KONUŞACAĞIM"

    "Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verdi. Onlara tavsiyem şu; bizim doğruları söylememizden korkmayın. Doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Türk futbolunda herkes için adaleti, doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır. Bu akşam bir milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama akşam bir maç oynayacağız. Önemli bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla şu an için sessiz kalacağım ama PFDK'nın verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım"

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