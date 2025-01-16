Galatasaray adım adım Bankalar Birliği'nden çıkıyor!
Galatasaray, Bankalar Birliği'nde çıkma hedefinde mutlu sona yaklaştı. Faiziyle birlikte 2,6 milyar liralık borcu bulunan sarı-kırmızılı kulüp yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL'lik ödeme yaptı. Galatasaray bu hamleyle birlikte Bankalar Birliği ile olan borcunun önemli bölümünü kapamış oldu.
Galatasaray adım adım Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmaya yaklaşıyor.
Sarı-kırmızılıların geçen haftalarda onay aldığı sermaye artırımını nihayete erdi.
Galatasaray’ın hissedarlarının önemli bölümü yüzde 400’lük sermaye artırımına katıldı.
Sarı-kırmızılı kulüp bu artışla kasasına 1 milyar 700 milyon lira gibi bir para koydu.
26 milyon lira değerindeki hisse ise Galatasaray’a geri döndü.
1 milyar 700 liralık gelirin büyük bölümü, Bankalar Birliği’yle yapılan yapılandırma anlaşmasındaki borç ödemelerinde değerlendirildi.
Faiziyle birlikte 2,6 milyar liralık borcu bulunan sarı-kırmızılı kulüp yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL’lik ödeme yaptı.
Galatasaray bu hamleyle birlikte Bankalar Birliği ile olan borcunun önemli bölümünü kapamış oldu.
Sarı-kırmızılı idareciler yakın süre içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından tamamen çıkmak istiyor.
Yılda üç kez verilmesi gereken borçsuzluk kağıdı da UEFA’ya teslim edildi.
Sarı-kırmızılı kulüp pazartesi günü futbolcuların hak edişlerinin ocak itibarıyla olan kısımlarını ödemişti.
Galatasaray ayrıca bonservis harcamaları ve diğer transfer giderlerinin de ödemelerini yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp toplamda 20 milyon Euro gibi bir ödeme gerçekleştirerek UEFA kaynaklı potansiyel sorunların da önüne geçmiş oldu.