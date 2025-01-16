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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray adım adım Bankalar Birliği'nden çıkıyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray adım adım Bankalar Birliği'nden çıkıyor!

        Galatasaray, Bankalar Birliği'nde çıkma hedefinde mutlu sona yaklaştı. Faiziyle birlikte 2,6 milyar liralık borcu bulunan sarı-kırmızılı kulüp yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL'lik ödeme yaptı. Galatasaray bu hamleyle birlikte Bankalar Birliği ile olan borcunun önemli bölümünü kapamış oldu.

        Giriş: 16.01.2025 - 09:15 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:15
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        Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıkıyor!
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        Galatasaray adım adım Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmaya yaklaşıyor.

        Sarı-kırmızılıların geçen haftalarda onay aldığı sermaye artırımını nihayete erdi.

        Galatasaray’ın hissedarlarının önemli bölümü yüzde 400’lük sermaye artırımına katıldı.

        Sarı-kırmızılı kulüp bu artışla kasasına 1 milyar 700 milyon lira gibi bir para koydu.

        26 milyon lira değerindeki hisse ise Galatasaray’a geri döndü.

        1 milyar 700 liralık gelirin büyük bölümü, Bankalar Birliği’yle yapılan yapılandırma anlaşmasındaki borç ödemelerinde değerlendirildi.

        Faiziyle birlikte 2,6 milyar liralık borcu bulunan sarı-kırmızılı kulüp yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL’lik ödeme yaptı.

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        Galatasaray bu hamleyle birlikte Bankalar Birliği ile olan borcunun önemli bölümünü kapamış oldu.

        Sarı-kırmızılı idareciler yakın süre içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından tamamen çıkmak istiyor.

        Yılda üç kez verilmesi gereken borçsuzluk kağıdı da UEFA’ya teslim edildi.

        Sarı-kırmızılı kulüp pazartesi günü futbolcuların hak edişlerinin ocak itibarıyla olan kısımlarını ödemişti.

        Galatasaray ayrıca bonservis harcamaları ve diğer transfer giderlerinin de ödemelerini yaptı.

        Sarı-kırmızılı kulüp toplamda 20 milyon Euro gibi bir ödeme gerçekleştirerek UEFA kaynaklı potansiyel sorunların da önüne geçmiş oldu.

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