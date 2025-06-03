Galatasaray'a kötü haber: Sane'nin önceliği Türkiye değil!
Bayern Münih'le olan sözleşmesini yenilemeyen Leroy Sane için Galatasaray ve Türkiye transferde geri planda kaldı. İşte detaylar...
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Üst üste üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray’da transfer çalışmaları da sürüyor.
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Kaleci, orta saha, kanat ve 10 numara transferleri gerçekleştirmek isteyen Cimbom, Leroy Sane için masaya oturmuştu.
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Şampiyonlar Ligi için kadrosunu yıldızlarla donatmak isteyen sarı-kırmızılılar ülke engeline takıldı. Bayern Münih’in kontratındaki revize talebini kabul etmeyen Sane, Bavyera devinden henüz kopmuş değil.
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Tecrübeli futbolcunun önceliği Bayern Münih’ten istediği yıllık ücretle yeni bir sözleşme yapmak. Sane Bayern Münih’ten ayrılması durumunda ise Premier Lig’e dönmek istiyor.
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Oyuncunun ailesi Londra’da yaşıyor ve Alman futbolcu da Premier Lig’de top koşturmaya sıcak bakıyor. Sane’nin İngiltere’den de istediği dolgun ücretli teklifleri alamaması durumunda önceliklediği lig ise Suudi Arabistan.
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Galatasaray ve Türkiye’nin ise tecrübeli futbolcunun son seçeneği olduğu öğrenildi. Sane ile Galatasaray dışında Fenerbahçe de ilgileniyor.
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29 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 45 maçta 13 gol atarken 6 da asist yaptı.
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