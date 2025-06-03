Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'a kötü haber: Sane'nin önceliği Türkiye değil! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'a kötü haber: Sane'nin önceliği Türkiye değil!

        Bayern Münih'le olan sözleşmesini yenilemeyen Leroy Sane için Galatasaray ve Türkiye transferde geri planda kaldı. İşte detaylar...

        Giriş: 03.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Üst üste üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray’da transfer çalışmaları da sürüyor.

        • 2

          Kaleci, orta saha, kanat ve 10 numara transferleri gerçekleştirmek isteyen Cimbom, Leroy Sane için masaya oturmuştu.

        • 3

          Şampiyonlar Ligi için kadrosunu yıldızlarla donatmak isteyen sarı-kırmızılılar ülke engeline takıldı. Bayern Münih’in kontratındaki revize talebini kabul etmeyen Sane, Bavyera devinden henüz kopmuş değil.

        • 4

          Tecrübeli futbolcunun önceliği Bayern Münih’ten istediği yıllık ücretle yeni bir sözleşme yapmak. Sane Bayern Münih’ten ayrılması durumunda ise Premier Lig’e dönmek istiyor.

        • 5

          Oyuncunun ailesi Londra’da yaşıyor ve Alman futbolcu da Premier Lig’de top koşturmaya sıcak bakıyor. Sane’nin İngiltere’den de istediği dolgun ücretli teklifleri alamaması durumunda önceliklediği lig ise Suudi Arabistan.

        • 6

          Galatasaray ve Türkiye’nin ise tecrübeli futbolcunun son seçeneği olduğu öğrenildi. Sane ile Galatasaray dışında Fenerbahçe de ilgileniyor.

        • 7

          29 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 45 maçta 13 gol atarken 6 da asist yaptı.

        • 8
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Habertürk Anasayfa