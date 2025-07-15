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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!

        Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. 19 Temmuz Cumartesi günü Kasımpaşa - Hull City ve Westerlo - Samsunspor arasında oynanacak hazırlık maçları HT Spor ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak naklen yayınlacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 15.07.2025 - 16:58
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        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
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        Futbolun heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor.

        19 Temmuz Cumartesi günü düzenlenen hazırlık müsabakalarında yeni sezona hazırlanan Kasımpaşa, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi ağırlıyor. Samsunspor ise Belçika ekibi Westerlo'ya konuk oluyor.

        Kasımpaşa - Hull City ve Westerlo - Samsunspor arasında oynanacak hazırlık karşılaşmaları HT Spor ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak naklen yayınlacak.

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        Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri

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        Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam

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        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:

        Türksat 4A 11837 V 30000 2/3

        Digitürk: 75. Kanal

        D-Smart: 79. Kanal

        Tivibu: 87. Kanal

        Kablo TV: 227. Kanal

        TV+ : 73. Kanal

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