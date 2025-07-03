Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları! - Futbol Haberleri

        Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi, futbol camiasında trafik kazası sonucu yaşamını yitiren isimleri akıllara getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:21 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray efsanesi Metin Oktay, Konyaspor'dan Ahmet Çalık, Denizlispor'dan Doğan Seyfi Atlı, Alanyaspor'dan Josef Sural, Eskişehirspor'dan Kaan Öztürk, Samsunspor'dan Müjdat Gürsu, Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve Nuri Asan, trafik kazalarında hayatlarını kaybederek büyük acılara neden oldu.

        • 2

          Portekizli futbolcusu Diogo Jota dışında Bulgar Georgi Asparuhov, İtalyan Gaetano Scirea, Arjantinli Diego Barisone, Panamalı Rommel Fernandez, İspanyol Jose Antonio Reyes, Juan Gomez Gonzalez, İngiliz Laurie Cunningham, Peter Houseman, Kuzey Makedonyalı Petar Milosevski, Alman Lutz Eigendorf, Kolombiyalı Freddy Rincon, Marino Klinger, Brezilyalı Everaldo ve Heraldo Bezerra da çeşitli ülkelerde geçirdikleri trafik kazalarından sağ çıkamayarak futbol dünyasını üzdü.

        • 3

          METİN OKTAY, TAKLA ATAN ARAÇTAN KURTULAMADI

          Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay, 51 yaşında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

          Metin Oktay, Eylül 1991'de Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazasından sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

          Otomobili takla atan Oktay'ın kazada "çenesinin kırıldığı, sol kolunda kırıklar olduğu ve dalağının parçalanması sonucu iç kanama geçirerek" hayatını kaybettiği belirlendi.

        • 4

          AHMET ÇALIK'IN KULLANDIĞI OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

          Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

          Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken Gölbaşı Hacılar mevkiinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

          Gençlerbirliği altyapısında yetiştikten sonra Galatasaray ve Konyaspor takımlarında forma giyen Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmesi, futbolseverleri derinden üzdü.

        • 5

          ALANYASPOR'DAN SURAL KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

          Çek futbolcu Josef Sural, Nisan 2019'da Kayseri deplasmanından dönen Alanyaspor oyuncularını taşıyan özel minibüsün devrildiği kazadan sağ kurtulamadı.

          Kaza yapan minibüsteki 7 futbolcu arasında yer alan Sural, kaldırıldığı hastanede 28 yaşında hayata veda etti.

        • 6

          SAMSUNSPOR'UN RENKLERİNE "SİYAH" EKLENDİ

          Samsunspor kafilesini, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasına taşıyan otobüs, Havza ilçesinde kamyonla çarpıştı.

          Kaza sonucu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan, hayatını kaybetti.

          Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan ise yaralandı.

          Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da ekledi.

          Samsunspor'dan futbolcu Müjdat Gürsu ise 1994'te arkadaşını havaalanından almak için çıktığı yolda trafik kazası geçirdi ve 22 yaşındayken hayata veda etti.

        • 7

          DOĞAN SEYFİ ATLI KAZADAN SAĞ ÇIKAMADI

          Denizlispor'un genç futbolcusu Doğan Seyfi Atlı, Aralık 2001'de Aydın'dan Denizli yönüne seyir halindeyken yaptığı kaza sonrası hayata gözlerini yumdu.

          Doğan Seyfi Atlı, kullandığı otomobilin Nazilli yakınlarında bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 21 yaşında vefat etti.

        • 8

          DIOGO JOTA, KARDEŞİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

          İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, trafik kazasında hayatını kaybetti.

          Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.

        • 9

          MILOSEVSKI'NİN BULUNDUĞU ARAÇ MİNİBÜSE ÇARPTI

          Trabzonspor, Malatyaspor ve Akçaabat Sebatspor'da görev yapan Kuzey Makedonyalı kaleci Petar Milosevski, ülkesinde trafik kazasına kurban gitti.

          Mart 2014'te Milosevski'nin bulunduğu araç, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Milosevski, kazada 40 yaşında hayatını kaybederken aracın sürücüsü Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı İlço Gyorgyioski ise yaralı kurtuldu.

        • 10

          REYES, ÜLKESİNDE GEÇİRDİĞİ KAZADA HAYATA VEDA ETTİ

          İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, ülkesinde geçirdiği trafik kazasında 35 yaşında hayatını kaybetti.

          Sevilla, Atletico Madrid, Arsenal gibi takımlarda oynayan​​​​​​​ Reyes, Haziran 2019'da İspanya'nın güneyindeki Utrera ilçesindeki kazadan sağ kurtulamadı.

        • 11

          RINCON'UN ARACI OTOBÜSLE ÇARPIŞTI

          Real Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon, ülkesinde trafik kazası geçirerek öldü.

          Cali kentinde Nisan 2022'de kullandığı aracın otobüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Rincon, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa