Furkan Kızılay'dan ayrılık iddialarına yanıt

'Çocuklar Duymasın' adlı dizide canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz'la nikâh masasına oturmuştu.

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Sosyal medyada takipçileriyle soru-cevap yapan oyuncu, bir takipçisinden gelen; "Ayrıldın mı sen Emre? Hiç eşinle fotoğrafların yok" mesajına sessiz kalmadı.

Kamera karşısına geçerek açıklama yapan Kızılay, eşiyle ilgili paylaşım yapmaması üzerinden yapılan yorumlara şu sözlerle yanıt verdi; "DM'lere bakıyordum da, demişler ki 'Hiç eşinle bir şey paylaşmıyorsun.' Daha kaç tane paylaşmam lazım acaba? Ne yapayım abi, hanımımı mı paylaşayım sürekli? Burası benim Instagram hesabım, arada bir beraber paylaşım yapıyoruz, arada bir ben tek başıma..."

Fotoğraflar: Instagram