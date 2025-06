Funk müzik sanatçısı Sly Stone hayatını kaybetti

Özellikle 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran funk müzik sanatçısı isimlerinden Sly Stone'un 82 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

1967'de 'Sly and the Family Stone' adlı müzik grubunu kuran sanatçı, 'Dance to the Music', 'I Want to Take You Higher', 'Family Affair', 'Everyday People', 'If You Want Me to Stay' ve 'Hot Fun in the Summertime' gibi şarkılarıyla tanınmıştı.