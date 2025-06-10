Funk müzik sanatçısı Sly Stone hayatını kaybetti
'Sly and the Family Stone' grubunun solisti Sly Stone, 82 yaşında hayatını kaybetti. Stone, Funk müziğinin efsaneleri arasında gösteriliyordu
Özellikle 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran funk müzik sanatçısı isimlerinden Sly Stone'un 82 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sanatçının ailesi tarafından yapılan açıklamada; Stone'un KOAH ve diğer sağlık sorunları sebebiyle vefat ettiği belirtildi.
Ailenin açıklamasında; "Sly, üç çocuğu, en yakın arkadaşı ve geniş ailesi ile çevrili huzur içinde hayata veda etti. Onun yokluğuna yas tutarken, onun olağanüstü müzik mirasının gelecek nesiller boyunca yankı vermeye ve ilham vermeye devam edeceğini bilmekle teselli buluyoruz" ifadeleri yer verildi.
1967'de 'Sly and the Family Stone' adlı müzik grubunu kuran sanatçı, 'Dance to the Music', 'I Want to Take You Higher', 'Family Affair', 'Everyday People', 'If You Want Me to Stay' ve 'Hot Fun in the Summertime' gibi şarkılarıyla tanınmıştı.