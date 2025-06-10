Funk müzik sanatçısı Sly Stone hayatını kaybetti

Özellikle 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran funk müzik sanatçısı isimlerinden Sly Stone'un 82 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sanatçının ailesi tarafından yapılan açıklamada; Stone'un KOAH ve diğer sağlık sorunları sebebiyle vefat ettiği belirtildi.

Ailenin açıklamasında; "Sly, üç çocuğu, en yakın arkadaşı ve geniş ailesi ile çevrili huzur içinde hayata veda etti. Onun yokluğuna yas tutarken, onun olağanüstü müzik mirasının gelecek nesiller boyunca yankı vermeye ve ilham vermeye devam edeceğini bilmekle teselli buluyoruz" ifadeleri yer verildi.