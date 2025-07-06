Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Funda Arar’dan Harbiye’de Arabesk rüzgârı

        Funda Arar’dan Harbiye’de Arabesk rüzgârı

        Funda Arar, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, sezonun ilk Harbiye konseriyle sahnedeydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harbiye'de Arabesk rüzgârı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Funda Arar, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen ve “Funda Arar ile Arabesk Geceleri” konseptiyle devam eden konserlerin İstanbul ayağında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

        Funda Arar'ın yeni şarkısı 'Yüreğimden'i ilk kez canlı seslendirmesi, gecenin sürprizi oldu. Arar, performansı ve ışıl ışıl sahne şovuyla Harbiye’yi coşturdu.

        İki saat boyunca sahnede kalan sanatçı, kendi hitlerinin yanı sıra arabesk müziğin kült şarkılarını ve hareketli coverları seslendirdi. Harbiye’yi dolduran binlerce seyircinin, Funda Arar’a eşlik ettiği konserde unutulmaz bir gece yaşadı. “Funda Arar İle Arabesk Geceleri” yaz boyunca seyircisiyle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #funda arar
        #arabesk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesini: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesini: Kararını verdi
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Habertürk Anasayfa