Funda Arar’dan Harbiye’de Arabesk rüzgârı

Funda Arar, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen ve “Funda Arar ile Arabesk Geceleri” konseptiyle devam eden konserlerin İstanbul ayağında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

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Funda Arar'ın yeni şarkısı 'Yüreğimden'i ilk kez canlı seslendirmesi, gecenin sürprizi oldu. Arar, performansı ve ışıl ışıl sahne şovuyla Harbiye’yi coşturdu.

İki saat boyunca sahnede kalan sanatçı, kendi hitlerinin yanı sıra arabesk müziğin kült şarkılarını ve hareketli coverları seslendirdi. Harbiye’yi dolduran binlerce seyircinin, Funda Arar’a eşlik ettiği konserde unutulmaz bir gece yaşadı. “Funda Arar İle Arabesk Geceleri” yaz boyunca seyircisiyle buluşacak.