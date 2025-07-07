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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Fuat Çapa: Tavsiyelere göre değil, ihtiyaçlara göre transfer yapıyoruz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Fuat Çapa: Tavsiyelere göre değil, ihtiyaçlara göre transfer yapıyoruz

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Şu anda tavsiyelerin değil, ihtiyaçların olduğu bölgelere transfer yapıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:15
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        Tavsiye değil, ihtiyaca göre transfer yapıyoruz"
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        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig’de belirlenen fikstür çizelgesi ve transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

        "TRANSFER LİSTESİ OLUŞTURDUK"

        Transfer çalışmalarını uzun süredir takip ettiklerini ve ihtiyaçlara göre oyuncuları tercih ettiklerini belirten Fuat Çapa, “Geçtiğimiz sezon boyunca takımda hangi bölgelerde eksiklerimiz olduğunu net bir şekilde gördük ve bu eksiklere yönelik doğru profilleri transfer etmeye çalışıyoruz. Oyuncuları belirlemeden önce elimizde net tanımlanmış profiller vardı, bu doğrultuda da bir liste oluşturduk. Bu listeyi teknik direktörümüzle paylaştık, hocanın onayını aldıktan sonra da çalışmalara başladık” diye konuştu.

        "TAVSİYELERE GÖRE DEĞİL, İHTİYAÇLARIMIZA GÖRE TRANSFER YAPIYORUZ"

        Süper Lig’deki fikstür çizelgesi ve transfer durumları hakkında konuşan Fuat Çapa, “Fikstürün bizim açımızdan olumlu olduğunu düşünüyorum çünkü Süper Lig’e kendi evimizde başlamak her zaman bir avantaj olmuştur. Şu an transfer süreci de gayet iyi ilerliyor. Her ne kadar transferleri tamamlamamış olsak da Türkiye’de en fazla transfer yapan kulüplerden biriyiz. Tabii bunu yaparken elimizdeki mevcut yabancı oyuncu sayısını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yerli futbolcu bulmak ise açık konuşmak gerekirse oldukça zor. Çünkü kulüpler kendi oyuncularını bırakmak istemiyor, sözleşmelerini uzatıyorlar, bu da transferi zorlaştırıyor. Bu yüzden yabancı transferlerini mümkün olduğunca isabetli yapmamız gerekiyor. Elimizde zaten karakterli bir oyuncu grubu var ve onları kadroda tutabildiğimiz için de mutluyuz. Geçtiğimiz sezon ve bir önceki sezon sahaya verdikleri katkı zaten ortadaydı, bu da bizi fazlasıyla memnun etti. Oyuncularımız bizim için çok kıymetli, kulübümüzde bir aile ortamı var. Şu anda tavsiyelerin değil, ihtiyaçların olduğu bölgelere transfer yapıyoruz. Zaten taraftarımız da bu bölgeleri en az bizim kadar iyi biliyor. Samsun futbolu çok iyi bilen bir şehir, bu yüzden hangi mevkilere oyuncu almamız gerektiğini söylememize gerek kalmıyor, çünkü taraftarlarımız da en az bizim kadar süreci takip ediyor, araştırıyor, gelen profillerden memnuniyet duyuyor” ifadelerini kullandı.

        "YERLİ OYUNCU PİYASASI GERÇEKTEN ZOR"

        Yerli ve yabancı oyuncu transferleri hakkında bilgiler veren Çapa, sözlerini şöyle noktaladı:

        “Yabancı kuralı net; 12+2 şeklinde. Daha fazlasını alma şansımız yok. Şu anda elimizde 10 yabancı oyuncu var. Yani 23 yaş üstü 2, 23 yaş altı 2 olmak üzere toplamda 4 yabancı oyuncu daha alabiliriz. Yerli oyuncu konusunda ise bir sınır yok, istediğimiz kadar transfer yapabiliriz ama yerli piyasasında oyuncu bulmak gerçekten zor.”

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