Frigya'nın doğal güzelliklerine dikkati çeken Gökmen, şunları kaydetti:

"Buranın 4 mevsim ayrı güzelliği var. Yazı ve baharı ayrı güzel. Kış ayının güzelliği ise çok farklı. Üç gündür bölgemiz çok iyi kar yağışı alıyor. Kar yağışı Frigya'ya ayrı bir hava ve görsellik kattı. Peribacaları ve tarihi mekanlar adeta beyaz gelinliğini giydi. Emre Gölü de buz tutmuş durumda. Bu muhteşem atmosfere doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını davet ediyoruz."