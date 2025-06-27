Fred'den Atletico Mineiro itirafı!

Fenerbahçe forması giyen Fred, hakkındaki Atletico Mineiro haberleriyle ilgili konuştu.

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"UYGUN ZAMAN DEĞİL"

Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Atletico Mineiro yetkilileriyle konuştum ve Brezilya için kapıyı açık bıraktım. Atletico'yu her zaman takip ediyorum ve destekliyorum. Son transfer döneminde Victor (Atletico Minerio Takım Müdürü) ile görüştüm ve sözleşmem olduğunu, şu anda uygun bir zaman olmadığını söyledim. Brezilya'ya geri dönmeye karar verdiğimde bana kapıların açık olduğunu söylediler. Atletico'ya büyük bir sevgi besliyorum ve gelecekte orada oynamayı hayal ediyorum." dedi.

"ÇOK ERKEN AYRILDIM"

Atletico Minerio altyapısında yetişmesine rağmen genç takımdan Internacional'e transfer olan Fred, "Maalesef çok erken ayrıldım. Belo Horizonte'liyim, ailem de öyle. Ayrılmak istemedim ama o dönemde Internacional'den çok iyi bir teklif aldım. Kalmak istediğim için Atletico'nun yönetimiyle görüştüm ama o dönemde anlaşmaya varamadık, bazı şeylerden vazgeçmek istemediler." diye konuştu.