Fransız fenomen 68. kattan düşerek hayatını kaybetti

Güvenlik görevlisi, adı geçen kişiye ulaştı ancak Lucidi'nin onunla tanışmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Lucidi'yi tutuklamaya çalıştı ama o zamana kadar Lucidi çoktan asansöre binmişti.

Güvenlik görüntülerine göre Lucidi asansörle 49. kata geldi ve ardından merdivenleri kullanarak binanın tepesine çıktı.