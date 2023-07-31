Fransız fenomen 68. kattan düşerek hayatını kaybetti
Yüksek binalara tırmanması ile bilinen 30 yaşındaki Fransız fenomen Remi Lucidi, Hong Kong'daki bir apartman kompleksinden yaklaşık 68 kat yüksekten düşerek öldü.
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New York Post'un haberine göre 30 yaşındaki Remi Lucidi, Hong Kong'daki Tregunter Tower kompleksine tırmanırken düştü. İnternette Remi Enigma olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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Hong Kong yetkililerine göre Lucidi, yerel saatle 18:00 sularında binaya geldi ve güvenlik görevlisine 40. kattaki bir arkadaşını ziyaret ettiğini söyledi.
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Güvenlik görevlisi, adı geçen kişiye ulaştı ancak Lucidi'nin onunla tanışmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Lucidi'yi tutuklamaya çalıştı ama o zamana kadar Lucidi çoktan asansöre binmişti.
Güvenlik görüntülerine göre Lucidi asansörle 49. kata geldi ve ardından merdivenleri kullanarak binanın tepesine çıktı.
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Ardından Lucidi'nin peşinde olan güvenlik görevlisi çatıya açılan kapağı açık bulsa da Fransız fenomen bulunamadı.
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Polis, adamın en son saat 19.38'de kompleksin çatı katının camına tıkladığında ve bir hizmetçinin polisi aramasını istediğinde canlı görüldüğünü söyledi.
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Kimliği henüz açıklanmayan bir kaynak, polisin Lucidi'nin çatı katının dışında mahsur kaldığına ve talihsiz kazadan önce yardım için pencereye vurduğuna inandığını söyledi.
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Olaya yakın bir kaynak, polisin olay yerinde Lucidi'nin kamerasını bulduğunu ve onun diğer ölüme meydan okuyan eylemlerinin videolarını içerdiğini ortaya çıkardı.
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Polis henüz resmi bir ölüm nedeni açıklamadı.
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* Haberin görselleri Remi Lucidi'nin Instagram hesabından (@remnigma) servis edilmiştir.
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