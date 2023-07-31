Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Fransız fenomen 68. kattan düşerek hayatını kaybetti

        Fransız fenomen 68. kattan düşerek hayatını kaybetti

        Yüksek binalara tırmanması ile bilinen 30 yaşındaki Fransız fenomen Remi Lucidi, Hong Kong'daki bir apartman kompleksinden yaklaşık 68 kat yüksekten düşerek öldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          New York Post'un haberine göre 30 yaşındaki Remi Lucidi, Hong Kong'daki Tregunter Tower kompleksine tırmanırken düştü. İnternette Remi Enigma olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        • 2

          Hong Kong yetkililerine göre Lucidi, yerel saatle 18:00 sularında binaya geldi ve güvenlik görevlisine 40. kattaki bir arkadaşını ziyaret ettiğini söyledi.

        • 3

          Güvenlik görevlisi, adı geçen kişiye ulaştı ancak Lucidi'nin onunla tanışmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Lucidi'yi tutuklamaya çalıştı ama o zamana kadar Lucidi çoktan asansöre binmişti.

          Güvenlik görüntülerine göre Lucidi asansörle 49. kata geldi ve ardından merdivenleri kullanarak binanın tepesine çıktı.

        • 4

          Ardından Lucidi'nin peşinde olan güvenlik görevlisi çatıya açılan kapağı açık bulsa da Fransız fenomen bulunamadı.

        • 5

          Polis, adamın en son saat 19.38'de kompleksin çatı katının camına tıkladığında ve bir hizmetçinin polisi aramasını istediğinde canlı görüldüğünü söyledi.

        • 6

          Kimliği henüz açıklanmayan bir kaynak, polisin Lucidi'nin çatı katının dışında mahsur kaldığına ve talihsiz kazadan önce yardım için pencereye vurduğuna inandığını söyledi.

        • 7

          Olaya yakın bir kaynak, polisin olay yerinde Lucidi'nin kamerasını bulduğunu ve onun diğer ölüme meydan okuyan eylemlerinin videolarını içerdiğini ortaya çıkardı.

        • 8

          Polis henüz resmi bir ölüm nedeni açıklamadı.

        • 9

          * Haberin görselleri Remi Lucidi'nin Instagram hesabından (@remnigma) servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        Sürpriz gelişme! Talibi var!
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        Milan'dan ikinci imza yolda!
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Habertürk Anasayfa