Fransız devi Lyon, küme düşürüldü!
Fransız devi Lyon, borçları sebebiyle resmi olarak Ligue 2'ye düşürüldü!
Fransa'da özellikle 2000'li yılların başındaki başarıları ve üst üste aldığı şampiyonluklarla dikkat çeken Lyon, büyük bir şok yaşadı.
Lyon, kasım ayında borçları nedeniyle geçici olarak küme düşme cezası almıştı. Fransa'da Ulusal Rekabet Konseyi, sezonun sona ermesinin ardından Lyon hakkındaki nihai kararını açıkladı ve Lyon küme düştü.
GELECEK SEZON İKİNCİ LİG!
Lyon'un küme düşme kararına itiraz etmesi bekleniyor. Fransız ekibi, itirazının sonuç vermemesi durumunda gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.
Lyon, geride kalan sezonda Ligue 1'i topladığı 57 puanla 6. sırada tamamlamıştı.
7 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Tarihinde 7 Lig şampiyonluğu bulunan Lyon, 5 kez de Fransa Kupası'nı kazandı.