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        Haberler Dünya Fransa siyasetinde ılımlı hava | Dış Haberler

        Muhalefet lideri Marine Le Pen, Fransa Başbakanı François Bayrou'ya yeşil ışık yaktı

        Fransa'da Michel Barnier hükûmeti, bütçe görüşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yapılan güvensizlik oylaması neticesinde düşürülmüş ve yeni Fransa Başbakanı olarak François Bayrou atanmıştı. Emmanuel Macron'un yeni tercihi olan Bayrou'ya muhalefetten yeşil ışık yakıldı. Ulusal Birlik Partisi Başkanı Marine Le Pen, Bayrou ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 00:30 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:30
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        Fransa siyasetinde ılımlı hava
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        Fransa'da yaşanan hükûmet krizi sonrası yeni başbakan olarak atanan François Bayrou, ana muhalefet lideri Marine Le Pen ile bir araya geldi.

        Aşırı sol partilerin aksine uzlaşmaya daha açık olan Fransa aşırı sağının önemli temsilcisi Marine Le Pen, siyasi partilerin daha düzenli bir şekilde bir araya gelmesi gerektiğini söyleyerek istişareye verdiği önemi vurguladı. Le Pen, Bayrou ile yaptığı görüşme sonrası "Bu iyi bir yöntem" diyerek Bayrou ile olan iletişime değer verdiğini gösterdi.

        Michel Barnier ise muhalefetle iletişimini oldukça kısıtlı tutmuş ve bu durumdan ötürü yoğun eleştiri almıştı. Barnier'in aksine Bayrou ise muhalefet partileri ile dirsek temasını artırıyor. Bayrou, bütçe konusunda yaşanan problemlerin de tartışılabileceğini söyleyerek orta yolun bulunabileceğine işaret etti.

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        #Fransa
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