Fransa siyasetinde ılımlı hava

Fransa'da yaşanan hükûmet krizi sonrası yeni başbakan olarak atanan François Bayrou, ana muhalefet lideri Marine Le Pen ile bir araya geldi.

Aşırı sol partilerin aksine uzlaşmaya daha açık olan Fransa aşırı sağının önemli temsilcisi Marine Le Pen, siyasi partilerin daha düzenli bir şekilde bir araya gelmesi gerektiğini söyleyerek istişareye verdiği önemi vurguladı. Le Pen, Bayrou ile yaptığı görüşme sonrası "Bu iyi bir yöntem" diyerek Bayrou ile olan iletişime değer verdiğini gösterdi.

REKLAM advertisement1

Michel Barnier ise muhalefetle iletişimini oldukça kısıtlı tutmuş ve bu durumdan ötürü yoğun eleştiri almıştı. Barnier'in aksine Bayrou ise muhalefet partileri ile dirsek temasını artırıyor. Bayrou, bütçe konusunda yaşanan problemlerin de tartışılabileceğini söyleyerek orta yolun bulunabileceğine işaret etti.