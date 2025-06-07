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        Haberler Dünya Fransa lideri Macron 15 Haziran'da Grönland'a gidiyor | Dış Haberler

        Fransa lideri Macron 15 Haziran'da Grönland'a gidiyor

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump'ın istediği Danimarka'ya bağlı Grönland'ı ziyaret edecek. Ziyaret 15 Haziran'da gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 12:42 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:42
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        Fransa lideri Macron Grönland'a gidiyor
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret edeceği ve hem Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen hem de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüşeceği belirtildi.

        Fransa Cumhurbaşkanlığı, liderler arasındaki görüşmelerin Kuzey Atlantik ve Arktik güvenliği, iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve kritik mineraller konularına odaklanacağını da sözlerine ekledi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı büyük ölçüde özerk bir bölge ve dünyanın en büyük adası olan Grönland'ın kontrolünü ele geçirmek istiyor.

        Danimarka ve Grönland ise bu isteğe şiddetle karşı.

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