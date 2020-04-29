Liglerin şu anki haliyle mi tescil edileceği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Paris Saint-Germain (PSG) ile Olympique Lyon'un maçlarını nerede oynayacağı henüz bilinmiyor.

Fransa'da 1. ve 2. Lig'in bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) yönetimi, maçları 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedefliyordu ancak Philippe'in eylüle kadar büyük spor organizasyonlarının yasaklandığını duyurması bu ihtimali ortadan kaldırdı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre LFP, Başbakan Philippe'in bu kararını "sürpriz" olarak karşıladı.

Zira LFP, 11 Mayıs'ta antrenmanları başlatmayı planlarken, bazı kulüpler de oyuncularına tedbir amaçlı koronavirüs testi uygulamaya başlamıştı.

LFP TOPLANTISINDAN KARAR ÇIKMADI

Fransa Başbakanı Philippe, sezonun nasıl sonlandırılacağına ilişkin detay vermezken liglerin geleceği merak konusu oldu.

Ligue 1'de 68 puanla zirvede bulunan PSG'nin şampiyon ilan edilip edilmeyeceği, Avrupa kupalarına hangi takımların katılacağı ve küme düşme olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

LFP yönetimi, Philippe'in açıklamalarının ardından dün akşam olağanüstü toplantı yaparken görüşmeden bir karar çıkmadı. LFP, liglerin nasıl sonuçlandırılacağını konuşmak üzere 30 Nisan'da tekrar bir araya gelecek.

PSG VELYON ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİNDE OYNAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam eden PSG ve Olympique Lyon'un durumu da cevap bekleyen konular arasında.

PSG, son 16 turunda Borussia Dortmund'u eleyerek çeyrek finale yükselmiş, Olympique Lyon'un ise aynı turda Juventus'u 1-0 yendiği maçın rövanşı koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

UEFA'nın planları arasında ağustos ayında Avrupa maçlarını oynatmak bulunurken, Şampiyonlar Ligi'ne devam edilmesi halinde spor organizasyonlarının yasak olduğu Fransa'da maçların nasıl oynanacağı bilinmiyor.