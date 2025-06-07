Fransa'dan Uğurcan Çakır'a teklif!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır için ilk resmi teklif geldi.

Fransa ekibi Monaco, bonuslarla birlikte 10 milyon Euro seviyesindeki teklifini Trabzonspor'a iletti.

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Ancak Trabzonspor'un net 10 milyon euro ve ek olarak bonuslar içeren bir teklif beklentisi içinde olduğu öğrenildi.